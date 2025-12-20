Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre bugün Muğla ve Aydın çevrelerinde başlayacak sağanak yağışlar, yeni haftada yurdun kuzey ve iç bölgelerine yayılacak. Özellikle İç Anadolu’da yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Pazar gününden sonra ise sistemin iç ve kuzey kesimlere doğru ilerlemesi bekleniyor. Yeni haftayla birlikte 9 ilde kar ve karla karışık yağmur, 27 ilde ise sağanak yağış görülecek.

Muğla çevrelerinde yağışların cumartesi gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan bugün kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde soğuk seyretmesine rağmen mevsim normallerinin üzerinde olacağı bildirildi.

İŞ TE KAR VE SA Ğ ANAK BEKLENEN İ LLER

Pazartesi gününden itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Yozgat'a karla karışık yağmur ve kar; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Muğla, Isparta, Karaman, Mersin, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Çorum, Amasya, Bartın'da ise sağanak yağış bekleniyor.