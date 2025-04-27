Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya ve Türkiye ile askeri müzakereler yürüttüklerini duyurdu. New York Times’a konuşan Şara, hem Moskova’nın hem de Ankara’nın kendilerine silah ve teknik destek sağlayabileceğini söyledi. Bu açıklamalar, geçtiğimiz hafta dünya basınına yansıyan ve Türkiye’nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerini Suriye’ye kaydırabileceği haberleriyle örtüştü.

"STRATEJİK BİR FIRSAT"

ŞARA, Türkiye ve Rusya ile Suriye’deki askeri varlıkları konusunda da görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. NYT’nin haberine göre, Türkiye açısından böyle bir anlaşma, İsrail sınırına yaklaşmak, PKK ile uzantılarının etkinliğini sınırlamak ve İran’ı dengelemek adına stratejik bir fırsat yaratabilir. Rusya ise Esad döneminden kalan askeri üslerini koruma ve bölgedeki nüfuzunu sürdürme planı yapıyor.

RUSYA YAKINLAŞMASI

AHMED Şara, Rusya’nın yıllardır Suriye ordusuna silah ve enerji altyapısına teknik destek sağladığını hatırlatarak, gelecekte de bu desteğine ihtiyaç duyabileceklerini söyledi. Şara, “Bu çıkarları dikkate almalıyız” dedi. İçeride ise “yeni rejimi ayakta tutmaya çalıştıklarını” söyleyen Şara, kedilerinin yanında olan “yabancı militanlara” Suriye vatandaşlığı verilmesini değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

Terörist Abdi ‘özerklik’ istedi

İktidarın “Terörsüz Türkiye” söylemiyle başlattığı süreç devem ederken Suriye’de “Kürt Ulusal Konferansı” toplandı. Şam yönetimi ile 8 maddelik anlaşma imzalayan SDG’nin başındaki terörist Mazlum Abdi konferansta konuşma yaptı, merkezi olmayan bir Suriye hayal ettiğini söyledi.

"İMRALI ETKİSİ..."

Abdi, “Suriye’de birçok halk yaşıyor. Merkezi olmayan, demokratik, herkesi kucaklayan bir Suriye istiyoruz. İmralı’dan gelen ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın Rojava’nın barış ve istikrarına da etkisi vardır” dedi. Konferansın sonuç bildirgesinde ise “ademi merkeziyetçilik” talep edildi.