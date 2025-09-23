Birleşmiş Milletler zirvesi için dünyanın dört bir yanından liderlerin buluştuğu New York'ta dikkat çekici bir an yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, ülkesinin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile birlikte Suriye diasporasıyla bir araya geldikleri toplantıda protokol düzenine damga vurdu.

SANDALYE VERİLDİĞİNİ GÖRÜP HAREKETE GEÇTİ

Etkinlikte Şeybani'ye standart bir sandalye verildiğini gören Şara, kendisinin oturduğu rahat koltuğu kaldırttı ve aynı sandalyeden talep etti. Organizasyon yetkililerinin değişiklik yapmasının ardından iki isim de aynı tip sandalyeye oturdu. Salondakilerden alkış alan bu jest, "eşitlik vurgusu" olarak yorumlandı.