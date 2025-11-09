Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’nin başkenti Washington D.C.’ye gitti. Şara’nın yarın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu gelişme ile birlikte 79 yıl sonra ilk kez Suriyeli bir lider Beyaz Saray'a giderek ABD Başkanı ile görüşme gerçekleştirecek.

Bu gelişmenin yanı sıra yönetimi 2025'te devralan Suriye'nin yeni lideri Şara, bir zamanlar yakalanması için başına ödül konduğu ABD'de Trump ile yapacağı görüşme öncesi komutanlarla basketbol oynadı.

Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte ABD’nin üst düzey askeri yetkilileriyle basketbol oynarken kameralara yansıdı.

Görüntülerde Şara’nın, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve Uluslararası IŞİD Karşıtı Koalisyon’un başındaki Tuğgeneral Kevin Lambert ile samimi bir ortamda basketbol oynadığı görülüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI INSTAGRAM'DAN BAŞLADI

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, maçtan bir video paylaşarak Instagram hesabında şu ifadeleri kullandı:

“Çalış, ama daha sert oyna. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile birkaç hücum denemesi yaptık.”

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

NORMALLEŞME SİNYALİ OLARAK GÖRÜLDÜ

Washington’da gerçekleşen bu sıra dışı buluşma, uzmanlar tarafından Şam–Washington hattında ilişkilerin normalleşmesi sürecine dair güçlü bir sembol olarak değerlendirildi.

İki ülke arasında uzun süredir gerilimli olan diplomatik ilişkilerin, bu temasla birlikte “diyalog ve yumuşama dönemine girebileceği” yönünde yorumlar yapıldı.

YARIN BİR ARAYA GELECEKLER

Şara’nın yarın Beyaz Saray’da Trump ile yapacağı görüşmede, bölgesel güvenlik, IŞİD’le mücadele ve Suriye’nin yeniden inşa süreci gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Ziyaret, Suriye liderinin ABD’ye uzun yıllar sonra yaptığı ilk resmi temas olma özelliğini taşıyor.