Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek X hesabından yaptığı paylaşımda Suriye Geçici Başkanı Ahmed El Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında kapalı kapılar arkasında gerçekleşen görüşmede konuşulanları aktardı.

Çiçek'in Abdul Malik Aboud'tan aktardığı kulis bilgilerine göre; Şara Mazlum Abdi'ye "Dün imzaladığımız anlaşmayı uygulayacak mısınız?" sorusunu yöneltti, Ancak Abdi "Anlaşmaya bağlı değilim ve gerçekleşen elektronik imzayı tanımıyorum. Konvoyları durdurun ki şartları görüşebilelim" yanıtını verdi.

Şara ise artık müzakereye yer olmadığını kaydetti. Şara "Askeri konvoyların durdurulması da söz konusu değil; Suriye devletinin sahada yaptığı her şey, varılan anlaşmanın şartları dahilindedir" dedi.

'APTALCA DAVRANMA'

Abdi'nin Amerikan elçisinin arabuluculuğuyla 5 günlük bir uzatma talep ettiği ancak Barrack'ın bunu garanti etmeyi reddettiği ve şu yanıtı verdiği vurgulandı: Başkan el-Şer’a’nın huzurunda utanıyorum ve ondan bunu istemeyeceğim, ayrıca siz (Mazlum Abdi) kendi kararlarınızı kendiniz veren biri değilsiniz, bu yüzden size Kandil’de bir karar garantisi veremem. Aptalca davranıp bu meseleyi kaos yaymak için kullanma. Uçaklarımız tüm bölgeyi izliyor ve bu meseleyle kararlı bir şekilde ilgileneceğiz.

Çiçek, görüşmenin devamında Abdi'nin IŞİD'li tutsakları öne sürdüğünü Barrack'ın ise "Aptalca davranıp bu meseleyi kaos yaymak için kullanma. Uçaklarımız tüm bölgeyi izliyor ve bu meseleyle kararlı bir şekilde ilgileneceğiz" dediğini belirtti.

Çiçek paylaşımında şunları kaydetti:

Tom Barrack dünkü toplantıda hazır bulundu.

📌 Başkan el-Şara sakinliğini koruyarak Mazlum Abdi'ye tek bir soru yöneltti: "Dün imzaladığımız anlaşmayı uygulayacak mısınız?" Abdi şu yanıtı verdi: "Anlaşmaya bağlı değilim ve gerçekleşen elektronik imzayı tanımıyorum. Konvoyları durdurun ki şartları görüşebilelim."

El-Şaraa şu yanıtı verdi: Müzakereye yer yok ve askeri konvoyların durdurulması da söz konusu değil; Suriye devletinin sahada yaptığı her şey, varılan anlaşmanın şartları dahilindedir.

📌 Barak, Mazloum Abdi'nin cevabına kızdı ve ona şöyle dedi: "Erbil'deki görüşmemizin ardından seni tamamen çöküşten kurtardıktan ve tüm anlaşmalara ve arabuluculuklara bağlı olan Cumhurbaşkanı Şeraa'nın önünde beni utanç verici bir duruma düşürdükten sonra bu ahlaksız bir inkâr. Sen 10 Mart anlaşmasının hiçbir maddesine bağlı kalmadın ve şimdi de 18 Ocak anlaşmasını inkâr ediyorsun." ve toplantı salonundan ayrıldı.

📌 Abdi, Haseke ve Ain al-Arab vilayetleri için tam özerklik talep etti ve Başkan Şeraa bu talebi kesin bir dille reddetti ve Suriye devletinin şartları karşılığında ancak daha önce belirtilenleri vereceğini teyit etti.

📌 Abdi, Amerikan elçisinin arabuluculuğuyla 5 günlük bir uzatma talep etti, ancak elçi bunu garanti etmeyi reddetti ve şu yanıtı verdi: “Başkan el-Şer’a’nın huzurunda utanıyorum ve ondan bunu istemeyeceğim, ayrıca siz (Mazluum Abdi) kendi kararlarınızı kendiniz veren biri değilsiniz, bu yüzden size Kandil’de bir karar garantisi veremem.”

📌 Abdi, IŞİD tutsakları ve kaçma riski meselesiyle tehdit etti; Barak ise şu yanıtı verdi: Aptalca davranıp bu meseleyi kaos yaymak için kullanma. Uçaklarımız tüm bölgeyi izliyor ve bu meseleyle kararlı bir şekilde ilgileneceğiz.

📌 Toplantı sırasında Suriye Savunma Bakanı, Suriye ordusunun anlaşma şartları çerçevesinde varlığını kuracağını ve Suriye devletinin sorunu çözme kararına kadar Haseke'yi kuşatacağını doğruladı.

📌 Tom Barrack, toplantı sırasında yaşananları Başkan Trump'a derhal iletti ve bunun sonucunda doğrudan temas kuruldu.

📌 Başkan Trump, El-Şaraa'ya Suriye'de istikrarı sağlamak için attığı adımları destekleme konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlılığını teyit etti.

📌 Başkan Trump, SDF'ye birden fazla fırsat vermesine rağmen anlaşmayı uygulamamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

📌 Başkan Trump, Başkan Şara’dan onlara gelecek Perşembeye kadar bir süre vermesini istedi (bu süre Amerika ile ilgili nedenlerden dolayıdır, SDF'nin çıkarları için değildir), ardından Suriye devletinin anlaşmayı uygulamak için uygun gördüğü önlemleri alma hakkını vurguladı.

📌 Başkan Trump, kendisini ilgilendiren tek şeyin IŞİD hapishanelerinin güvenliğinin sağlanması olduğunu teyit etti ve Amerikan güçlerinin ve uluslararası koalisyonun liderliğine, onları korumaları ve bu konuda Suriye devletiyle tam işbirliği yapmaları için kesin talimatlar vereceğini, çünkü Suriye devletinin olumlu rolüne ve kaosun önlenmesindeki çıkarına güvendiğini belirtti.”