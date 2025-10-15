Suriye'de uzun yıllar süren iç savaşın ardından ülke yönetimini devralan Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde en büyük dış destekçisi olan Rusya ile temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le başkent Moskova’da bir araya geldi. Kremlin'de gerçekleşen tarihi zirveden ilk görüntüler ve açıklamalar kamuoyuyla paylaşılırken, aynı saatlerde yaşanan dikkat çekici bir gelişme daha ortaya çıktı.

AİLESİYLE SOKAKLARDA GEZİNDİ

Ahmed eş-Şara ile Vladimir Putin arasında kritik başlıkların masaya yatırıldığı dakikalarda, Suriye'nin eski lideri Beşar Esad’ın Moskova sokaklarında görüntülendiği bildirildi.

İddiaya göre, ülkedeki iç savaş sonrası Rusya'da mülteci olarak yaşamını sürdüren Esad, o esnada eşi ve ailesiyle birlikte şehir turuna çıkmış.

BARIŞ YARKADAŞ O ANLARI PAYLAŞTI

Gazeteci Barış Yarkadaş, Rusya’daki bir arkadaşının gönderdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çeken bu eşzamanlılığı duyurdu. Görüntülere “Hayat ne ilginç tesadüflerle dolu” notunu düşen Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“ŞARA bugün Putin’le Rusya’da görüşürken, Esad da ailesi ve eşiyle kent gezisinde. Fotoğrafı bir arkadaşım yolladı… Hayat ne ilginç tesadüflerle dolu…”