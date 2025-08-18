Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, önceki gün İdlib’de akademisyenler, kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Ülkede yaşanan sorunlar ve yeni dönemin yol haritası hakkında konuştu. Rudaw’ın haberine göre ana omurgasını PKK-YPG’nin oluşturduğu SDG ile geçen mart ayında yapılan ‘merkezi yönetime entegrasyon’ anlaşmasının hayata geçmemesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Şara, SDG ile 10 yıldır ilk kez bir ‘uzlaşı’ sağlandığını söyledi.

Şara, ‘uzalaşı’ya Türkiye’nin de dahil olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Suriye, DSG (SDG) ve Türkiye’nin de ilgili olduğu ve Amerikalıların da bulunduğu bir anlaşma taslağı üzerinde mutabık kalındı. Bu dört taraf bir şey üzerinde anlaşırlarsa, o gerçekleşir. DSG ile aramızda tarihi bir anlaşma var ve uygulama mekanizmasını tartışıyoruz.”

‘BU HAYALPERESTLİK’

SDG’nin sahada ve masada söylediklerinin ters düştüğünü belirten Şara, “Suriye, herkesin hakları anayasada korunmak kaydıyla bir karış topraktan vazgeçmeyecektir” dedi. Şara, Suriye’de bölünme talep edenlerin “siyasi cehalet” içinde ve “hayalperest” olduğunu söyledi.

‘Bölünmeyi halk da istemiyor’

Şara ile SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında geçen 10 Mart’ta imzalanan ‘entegrasyon’ anlaşması hayata geçmedi. SDG tarafından ‘özerklik’ açıklamaları yapıldı. Şara, buna “Bölünme yönünde bir görüşün olduğu bazı bölgelerde halkı bölünmeye karşıdır” dedi. Bazı grupların İsrail gibi bölgesel güçlerden destek alarak güçlenme çabalarını da eleştiren Şara, devletin yeniden inşası sürecinde herkesten sabır istedi.