Son haftalarda gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Gabriel Sara’ya İngiltere’den takipler var... Everton, Leeds United gibi takımlar ile adı anılan 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar takip edileceği ortaya çıktı. İngiliz scoutlar, RAMS Park'ta oynanacak olan iç saha maçlarında Sara'yı tribünden izleyecek.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON

Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 30 maça çıkan Gabriel Sara, 5 kez fileleri havalandırdı ve 2 asist katkısı sundu. Sara, 4 Ağustos 2024'te Norwich City'den transfer edilmişti. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın, Galatasaray ile 2029 yılına kadar sürecek sözleşmesi bulunuyor.