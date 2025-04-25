İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerin ardından gözaltına alınan veya tutuklanan 93 genç hakim karşısına çıktı.

Hakim, gazdan etkilenmemek için maske takan gençlerin maskesini suça delil olarak saydı.

"ALANDA BİLE DEĞİLDİM"

Davada ifade veren gençlerden biri, "Kanallardan gördüm eylem çağrısını, yasak kararını görmedim. Hiçbir şekilde uyarı yapılmadı, alanda bile değildim, bir anda ablukaya alındık ve ters kelepçeyle gözaltına alındım." dedi.

Başka bir genç Saraçhanede Türk Bayraklı gençleri gördüğünü, bir anda gözaltıların başladığını, eyleme katılmadığını ve yasak kararını dahi bilmediğini söyledi.

"POLİS GELİN SİZE GÖSTERECEĞİM' DEDİ, BİR AY TUTUKLU KALDIK"

İfade veren bir diğer genç de merak ettikleri için seslerin olduğu yere gittiklerini uzaklaşmaya çalıştıklarını ve polise soru sorduklarını belirtti. Genç sözlerine şöyle devam etti:

'Gelin size göstereceğim' dedi, sonra bir ay tutuklu kaldık. eylemde olmuş olsam kaçardım, polisin yanına gitmezdim. maskeyi gazdan dolayı biri verdi.

-10 dakika bile takmadım. suçsuz yere cezaevinde yattık, kimseye bir şey yapmadık.

SARAÇHANE'DEKİ GÖZALTI İDDİANAMEDE ŞİŞLİ

14. Asliye Mahkemesi'nin iddianamesinde 28 Mart'ta Saraçhane ve Fatih'te gözaltına alınan gençler için "Şişli'de gözaltına alındığı" yazıldığı ortaya çıktı. Yine aynı iddianamede 28 Mart sabah ev baskınıyla gözaltına alınan gençler 28 Mart'ta eyleme katılmakla suçlandı. Bu gençlerde beşi ise hala tutuklu durumda.