Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Konyaaltı Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen kalabalık, renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliklerde en fazla dikkat çeken figür ise, yine Pikachu kostümüyle alana katılan Hasan Taşkan oldu.

SENDİKA ÖNLÜĞÜ İLE ALANDA

Sosyal medyada “Pikachu kostümlü protestocu” olarak tanınan Taşkan, daha önceki eylem ve yürüyüşlerde de benzer şekilde ilgi çekmişti. Bu kez Tez-Koop-İş Sendikası kortejine katılan genç, sendikanın yeleğini giydi ve kostümüyle alandaki yüzlerce katılımcının ilgi odağı oldu.

Kutlamalar boyunca şarkılar eşliğinde dans eden Taşkan, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

1 Mayıs’ta işçilerin hak taleplerinin yanı sıra yaratıcı ve neşeli protesto biçimlerinin de dikkat çektiği Antalya’daki kutlamalar, olaysız şekilde sona erdi.