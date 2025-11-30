Gülnur SAYDAM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart sabahı gözaltına alınmasından sonra Saraçhane’de başlayan protestolara katılan 107 kişiye açılan davada sanıkların tamamı beraat etti.

ASLINDA HALK ÖDÜYOR

62 Asliye Ceza Mahkemesi, yasa gereği sanıkların 45 bin TL’lik avukatlık ücretlerinin Hazine tarafından ödenmesine hükmetti. Toplam 4 milyon 815 bin TL olan bu para için hukukçular, davanın delilsiz açılması ve sürecin uzamasının maliyeti artırdığını vurguladı. Ortaya çıkan mali yük vatandaşın vergilerinden karşılanacak.

SÖZCÜ’ye konuşan Avukat Hüseyin Ersöz ceza davalarında beraat eden ve avukata Resmî Gazete’de yayımlanan tarifeye göre vekalet ücreti ödendiğinin altını çizdi ve şunları söyledi:

“Ceza yargılamalarında mahkeme her yıl belirlenen tarifeye göre vekâlet ücretine hükmeder. Dolayısıyla devlete maddi bir külfet doğurduğu tartışmasızdır. Ayrıca tutuklanan kişiler beraat ettikten sonra maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Bu durumda ortaya çıkacak ek yük yine kamunun sırtına binecektir.”