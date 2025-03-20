İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle gözaltına alınması infial yarattı.
Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, hâlâ götürüldüğü Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bulunuyor.
Binlerce üniversite öğrencileri Beşiktaş ve Beyazıt'ta yaptıkları eylemin sonunda Saraçhane'ye vardı.
POLİSTEN ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE
Gün boyu yürüyüş yaparak Saraçhane'deki mitinge gelen üniversite öğrencilerine polis müdahalesi başladı. Saat 19.40'ta polis Saraçhane'den Taksim'e ulaşmak isteyen öğrencilere sert müdahalede bulunuyor.