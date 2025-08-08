İtalya’nın Milano şehrinde 23 Temmuz gecesi, Sesto San Giovanni’deki bir stüdyo dairede çıkan yangının perde arkasında kan donduran bir cinayet ortaya çıktı.

Yangını kontrol altına alan ekipler, üst kısmı tamamen yanmış 60 yaşlarında bir erkek cesedi buldu.

Polis incelemesinde ayrıca, kurbanın karın ve kasık bölgesine 30 kez makasla vurulduğu belirlendi.

Otopsi ve parmak izi eşleşmesiyle cesedin, 2005’teki suikastta yüzüne isabet eden kurşunla yaralı kurtulan Hayati Hayim Aroya’ya ait olduğu tespit edildi.

Aroya, 2005'te Roma'da öldürülen organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın kayınbiraderiydi.

Olay yerinde kanlı bir makas bulunurken, dairenin duvarlarında Hüseyin Saral’ın 31 Ocak 2005’te Roma’daki bir alışveriş merkezinin otoparkında öldürüldüğü suikasta dair gazete kupürleri dikkat çekti.

Apartman sakinleri, yangından önce daireden “Yapma” diye bağırışlar duyduklarını, ardından dumanların yükseldiğini ifade etti.

Sabah'ta yer alan habere göre stüdyo dairenin, resmi olarak Bicacca Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenciye kiralandığı tespit edildi.

İtalyan polisi, bu vahşi cinayetin ardındaki sır perdesini aralamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

(Hayati Hayim Aroya)

20 YIL ÖNCEKİ SUİKASTLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

2004 yılında İstanbul’da, Sedat Şahin’in sağ kolu Zekeriya Kocaman ile Sarallar grubundan Mert Altan Sarıyıldız arasında çıkan silahlı çatışma, Hüseyin Saral ile Şahinler grubu arasında büyük bir husumete yol açtı.

(Hüseyin Saral)

Çatışmada ağır yaralanan Kocaman felç kalırken; Sedat Şahin, Hüseyin Saral’ı sorumlu tutarak intikam yemini etti.

(Sedat Şahin)

İtalya’ya kaçan Saral, 29 Ekim 2004’te uyuşturucuyla yakalandı ve 3 ay cezaevinde kaldı.

26 Ocak 2005’te serbest bırakılan Saral, 31 Ocak 2005’te Roma’daki bir alışveriş merkezinin otoparkında Sedat Şahin ve bir adamı tarafından çapraz ateşe tutularak öldürüldü.

Yanındaki kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya ise bu suikastten yaralı kurtulmuştu.

Polis, Aroya’nın vahşi infazının, 20 yıl önceki suikastle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.