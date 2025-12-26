'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren ve adli kontrol kararıyla serbest kalan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında iktidara yakın Rasim Ozan Kütahyalı'nın aylar öncesinde dikkat çeken bir imada bulunduğu ortaya çıktı. Kütahyalı’nın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Saran’ın en geç Şubat 2026’da kongre kararı almak zorunda kalabileceğini öne süren Kütahyalı, Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında Saran’a yönelik tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imasında bulundu. EKREM İMAMOĞLU İMASI Saran’ın kongreyi kazanmadığını, Ali Koç’un kaybettiğini söyleyen Kütahyalı, “Türk siyasi tarihinde buna benzeyen bir seçim var ama vermiyorum burası siyaset programı değil. Oradan sonra havaya giren adam şimdi nerede?” sözleriyle Ekrem İmamoğlu’nu işaret etmişti.

