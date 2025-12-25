Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Saran, yaptığı açıklamada ismini kullanarak dolandırıcılık amacıyla SMS gönderenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı:

"Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS’ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim.

Söz konusu SMS’lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."