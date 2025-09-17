Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, seçime sayılı günler kala Anadolu Ajansı'na konuk oldu.

Saran, başkanlık yarışı öncesinde vaatlerini sıralarken adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp için de önemli bir açıklama yaptı.

'TEKLİF SUNACAK'

Başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp konusunda konuşan Sadettin Saran, Kutlualp'e Fenerbahçe Futbol AŞ Başkanvekilliği teklif edeceğini açıkladı.

Teknik direktör değişimi hakkında açıklamalar yapan Saran "Ben Ali Bey'e dedim ki, 'Güven oyunu kongrede değil sahada almak lazım' dedim. Mayıs 2026'da kongre yapalım dedim. 'Şampiyon olamazsak bırakırım de, camiaya rahatlık gelsin' dedim. Eylülde karar verdi, takdiridir. Ben göreve gelsem, Mourinho ile bir konuşur dinlerdim. Niye böyle oldu derdim. Başkaları mutlu olsun diye göndermezdim. Aralarında bir aksilik var. Bu tek taraflı olmaz hiçbir zaman. Biz gelip bunu düzeltebilir miyiz diye denerdim. Olmazsa ona göre karar verirdim.

Aday olmayı düşündüğüm süreçte 'Mourinho ile değil Conte ile anlaş' dedim. Rahat geçinemeyeceğini düşündüm. İçinde Conte'deki başarı açlığını görmedim. 'Tottenham'da ne oldu?' dedim. Conte'yle konuşurken, 'Tottenham'da çok yalnız bırakıldım' dedi. Ben de kolundan tuttum, ona seni hiç yalnız bırakmayacağım dedim. O da teklifi kabul etmişti. Tercihim Mourinho değildi ama onunla şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi'ne giderdim." diye konuştu.

HİSSE DEVRİ KONUSU

Adaylık sürecine engel olacağı iddia edilen bahis şirketi devir konusuna da değinen Sadettin Saran "Biz Avrupa'da, spor endüstrisinden çok büyük söz hakkı olan, bilinen 3-4 firmadan biriyiz. Avukatlarımızdan bir tanesi kumpas sürecinde Fenerbahçe'nin avukatlığını yapan Emin Bey, başka avukatlarımız var. Milyonlarca dolarlık işler yapmışız FIFA ve UEFA'yla, senelerce. Gelebilecek en kötü şey hak mahrumiyeti. Hissemizin devir sürecini, Fenerbahçe seçim tarihini resmen açıklamadan başvurduk. Onlara cevap geliyor, bize gelen bir şey yok. Gelebilecek en kötü şey hak mahrumiyeti. En kötü şey oldu, bana men geldi. Fenerbahçe'ye gelecek yine bir şey yok. O noktaya geldiğinde gerekirse kapattırırım. Fenerbahçe'ye gelebilecek en ufak bir şey yok.

Ali Koç dün, 'Tuttur hisselerini kızına devrediyor' dedi. Bu doğru değil. Tuttur'daki hisselerimi üçüncü şahsa devrediyorum, kızıma devretmiyorum. Saran Holding'teki hisselerimi devrediyorum. 36 sene önce kurdum, 67 ülkede iş yapıyoruz, tırnaklarımla kurdum. Bunu kızıma devrediyorum." ifadelerini kullandı.

'FİNANSAL KONUDA BAŞARILI'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un finansal konulardaki başarısına da dikkat çeken Saran "Ali Bey finansal konuda son derece başarılı, tartışmasız, yiğidi öldür hakkını yeme. Bankalar Birliği'nden de çıkacak. Biz de geri kalan borçları kapatacağız. Gelirlerimize kimse el koyamayacak. Borçsuz kulüp, borçsuz şirket yoktur. Önemli olan gelirlerine el konmaması. 300 milyon dolar geliri var bu kulübün. Bu konuda sıkıntı yok. Mevcut yönetim, bu konuda son derece başarılı. Biz mevcut geliri artıracağız. Taşın altına elini koyacak, şampiyonluk için varını yoğunu koyan bir ekiple geleceğiz.

En büyük hayalim, şampiyon yapıp 3 başkanın elini kaldırmak. Ben aday oldum diye nelerle uğraşıyorum. Bu birlik beraberlik laflarının altında bunlar samimi olmuyor. Sporda başarı, birlik beraberlik olmadan gelmez. Olur da kaybedersek bu seçim sürecindeki iyi niyetimiz bozulmayacak. Hiçbir zaman bel altı vurmayacağız. Desteğimiz aynı şekilde devam edecek." dedi.

"Arkamdan bakanlığı arayanlar var demiştiniz. Ali Bey, sizin bilginiz ve olurunuz dahilinde kendinin aradığını söyledi. Siz Ali Bey'i mi işaret ettiniz, başka birini mi?" sorusuna yanıt veren Sadettin Saran "Ben kızıma ufacık yaştan, erdemleri sıralarken, teşekkür etmesini ve özür dilemesini hep öğretmeye çalıştım. Ali Bey de bana böyle bir şey yapacağını söylediğinde kendisine teşekkür ettim. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin iyiliği için Sayın Bakan'ı iki defa aradı. Biliyorum konuşanlar, karıştıranlar var. Kesinlikle Ali Bey'i kastetmedim. Aday olamaz dediler, adayız. Başkan olamayacak diyorlar, olacağız. Şampiyon olamayacak derler, olacağız. Ali Bey'i eleştirmek istemiyorum. Çok iyi bir Fenerbahçeli ve Fenerbahçe için çok faydalı şeyler yaptı." diye konuştu..

'KARAR MERCİİNDE SIKINTI VAR'

Sadettin Saran, 11 yıllık şampiyonluk özlemini "Futbol aklında sıkıntı görüyorum. Karar merciinde sıkıntı görüyorum ve iletişimde bir sıkıntı görüyorum." ifadeleri ile özetlerken değişim için gerekli yöneticinin kendisi olduğunu "Ali Bey'i eleştirmek istemiyorum. İyi bir Fenerbahçeli. Çok güzel şeyler yaptı. Kendimle karşılaştırmayı yanlış buluyorum. Niye ben fark yaratırım? Sıfırdan geldim. Devlet memuru çocuğuyum. Tırnaklarımla geldim. 40 küsür şirket yönetiyorum. Ekibimi seviyorum, onlar beni seviyor. İşimizden ayrılma oranı, en küçüğü. Ben bunla gurur duyuyorum. Bizdeki yöneticilerin yüzde 54'ü kadın. Liyakate önem veririz. Şekilci değiliz. Fevri davranmam. Karar vermekte zorlanmam. İlla benim dediğim olacak demem. Bunlar şampiyonluğu getirmeye yeterli." sözleriyle anlattı.