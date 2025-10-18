Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco için kurduğu “Babamın oğlu değil. Ona şans tanınması gerektiğini düşündük ancak başarı odaklıyız” cümlesinin şifresi çözüldü. Yeni yönetimin “Şimdilik devam” kararı aldığı İtalyan teknik adamın Fener’deki kaderi önümüzdeki altı maça bağlı.

HİÇ ENDİŞESİ KALMAYACAK

Süper Lig’de Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş ve Kayserispor, Avrupa Ligi’nde de Stuttgart ve Viktoria Plzen maçları, Tedesco’nun geleceğini belirleyecek. Tedesco bu sınavlardan eğer kayıpsız çıkarsa artık koltuğu için endişelenmek zorunda kalmayacak. Aksi takdirde bir kez daha Fener’de teknik direktör değişimi gündeme gelecek.

ÜÇER MAÇLIK PRİM SİSTEMİ

Yönetim, Tedesco’nun başarılı olması için elinden geleni yapıyor. Saran, sorunlarla bire bir ilgileniyor. Takıma prim dopingi de yapılacak. Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep maçlarına ayrı, Beşiktaş, Plzen ve Kayseri maçlarına ayrı prim verilecek.