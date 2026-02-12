F.BAHÇE yönetimi, Chobani ile stat isim sponsorluğunun 2026/27 ve 2027/28 sezonlarına ait 28 milyon Euro’luk gelirinin yanı sıra Passolig’le beş yıllık anlaşmadan peşin alınan 476 milyon TL (12 milyon Euro) ve Adidas sponsorluk gelirlerini kırdırdı. İddia bu… Sarı-lacivertli camiada bu yaklaşım, gelecekteki gelirlerin bugünden tüketilmesi olarak yorumlanıyor.

BÜTÇE DARALACAK

MAYIS ayında görevi bırakacak Sadettin Saran yönetiminin bu işlemi, sonraki yönetimlerin bütçelerinde ciddi daralmalara yol açacak. Yönetim cephesi ise işlemi yüksek faiz ortamında kısa vadeli borçların kapatılması, nakit akışının dengelenmesi, borç ödemeleri ve transfer harcamaları için zorunlu yaptığını savunuyor. Şeffaflık tartışması sürüyor.