Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu, olağanüstü toplandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen toplantıda Sadettin Saran’ın tutuklanması halinde izlenecek yol haritası belirlendi. Saran’ın tutuklanması halinde Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar’ın görevi devralmasına karar verildi.

ÇAĞLAYANDAN MUTLU DÖNECEĞİZ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yönetim kurulu olarak burada toplantımızı yaptık. Hepimizin görevimizin başındayız. Transfer dahil her şey düzenli yürüyor. Biz yönetim olarak sabah 09.00’da Çağlayan’da olacağız.

Bütün yönetim kurulu arkadaşları olarak görevimizin başındayız. Daha çok çalışacağız. Başkanımızın talimatıdır, sakin olalım, süreci takip edelim. Avukatlarımız bize gereken bilgileri veriyor, biz de paylaşacağız. Sabah Çağlayan’dan mutlu şekilde döneceğiz.”