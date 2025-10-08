Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran’ın sağlık durumu Fenerbahçe’de can sıkmaya başladı. Kaval kemiğindeki iltihaplanma nedeniyle tedavi gören, yeni yeni sahalara dönmeye hazırlanan Duran’da hala soru işaretleri var.

Fenerbahçe yönetimi, bu nedenle Kolombiyalı forvetin menajerini İstanbul’a çağırdı. Görüşmede; sarı-lacivertli yöneticiler “Sakatlık devam ederse devre arasında yollarımızı ayırırız” diye rest çekti. Duran şu ana kadar Avrupa’da 2 ve Süper Lig’de 6 maç olmak üzere 8 karşılaşma kaçırdı.

YENİ FORVET ARAYIŞI BAŞLADI

21 yaşındaki futbolcunun milli arada antrenmanlara çıkması bekleniyor. Duran’ın sağlık durumu doktorlar ve teknik heyet tarafından yakından takip edilecek.

Kolombiyalı futbolcunun Fenerbahçe’deki geleceği ağrılarının olup olmamasıyla şekillenecek. Başkan Sadettin Saran’ın kurmaylarına devre arasında yeni bir golcü transferi için hazır olmaları gerektiğini ilettiği öğrenildi. Avupa’da yeni bir forvet transferi için oyuncu taramasına başlayacak olan yönetim, devre arasında yaşanacak yeni bir krizin önüne geçmeyi hedefliyor.