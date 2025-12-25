Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar, katıldığı bir televizyon programında dün akşam gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran için "Yüzde yüz tutuklanacak. Onun da Ela Rümeysa gibi itirafçı olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Tayyar programda ayrıca şunları kaydetmişti:

"TUTUKLANMA İHTİMALİ YÜZDE YÜZ"

"Ben Sadettin Saran ile ilgili ilk olayda, bir paylaşım yapmıştım. Tutumunu doğru bulduğumu ifade etmiştim. Bugün gelinen noktada tavrını çok yanlış buluyorum. Devlete güvenen bir kişi, özel bir labratuardan sonuç alamaz. Yeniden örnek vermek isteyebilirsiniz ama bu mahkemenin takdirinde olur. Bu yaptığı devlete meydan okumadır. Siz koskoca bir kulübün başkanı olarak bunu yapamazsınız.

Yargı önünde herkes eşittir. Kendisine kulüp başkanı olduğu için ayrıca tanınmasını kimse beklemesin. Bu fiil, Fenerbahçe ile ilgili değil. Dolayısıyla Saran'a yöneltilen suçlamayı kimse Fenerbahçe'ye yönlendirmesin. Saran ile kulüp arasına sağlam bir çizgi çekmek gerekir.

Sadettin Saran'ın tutuklanma ihtimali yüzde yüz. Ela Rümeysa Cebeci'nin görece daha az suçlamaya maruz kaldığı yerde ya da Mehmet Akif'in benzer suçlamalarla tutuklandığı yerde... Sadettin Saran'a yönelik bu suçlama ve gözaltına alınması, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Ben külübü bir kenara bırakıyorum. Saran, özel labratuara giderek ikinci sınavdan çakıldı. Keşke şunu yapabilseydi, Ela Rümeysa gibi o da bir itirafçı olsaydı. Deseydi, 'ben ticaretini yapmadım ama kullandım'. Siz adli tıp kurumuna, devlete meydan okurcasına girdiğiniz bu sahadan farklı bir sonuç elde edemezsiniz. Kendisine yönelik bu suçlamalardan sonra, kulübü öne sürerek kendine bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışmasın.

Görevi bırakması kendisi için de faydalı olur. Yarın tutuklandığında bunu kulübe anlatması da zor olur. Bu suçlama Aziz Yıldırım meselesinden farklı. Aziz Yıldırım ve kulüp birlikte yargılanıyordu. Burada öyle bir şey yok."

SARAN SERBEST BIRAKILDI

Geceyi İl Jandarma Komutanlığı'nda geçiren Saran sabah önce hastaneye ardından adliyeye getirildi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saran için haftada 2 gün imza şartıyla adli kontrol talep edildi. Saran mahkemenin kararının ardından serbest bırakıldı.

TAYYAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tayyar, "Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar, Saran’ın değil, Fenerbahçe’nin gücüdür, tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"Saran’ın uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra ikinci kez gözaltı kararı veren başsavcılık, Saran’ı mahkemeye sevk ederken suçun vasfını değiştirdi. Gözaltı kararında Saran uyuşturucu temini, kullanımı ve kolaylaştırmakla, mahkemeye sevk edilirken sadece uyuşturucu kullanmakla suçlandı. Haliyle tutuklama kararı çıkmadı" ifadelerini kullanan Tayyar ayrıca şunları kaydetti:

"Prensip olarak kaçma ve delil karartma şüphesi yoksa tutuksuz yargılamanın hep doğru olduğunu söylemişimdir.

Bu durumda, benzer suçlamalara maruz kalmış Mehmet Akif ve Rümeysa’nın da tutuksuz yargılanması gerektiği kanaatindeyim.

Aksi halde kamu vicdani hırpalanır.

Güçlünün korunduğu algısına yol açmamak gerekir."