Dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin verilen kararın ardından İl Yönetimi düşürülerek yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet kayyum olarak atanmıştı.

Karar tartışmalara neden olurken 15 Eylül'de görülecek CHP'nin Kurultay davasını için de olası butlan kararı da tartışılmaya başlandı.

"YENİ BİR DENKLEM ORTAYA ÇIKTI"

Son olarak Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Böylece 15 Eylül’de yapılacak olan CHP’nin şaibeli Büyük Kurultayı’yla ilgili mahkemenin kararına da ışık tutacak yeni bir süreç başladı. CHP’de hesaplar karıştı. Yeni bir denklem ortaya çıktı" dedi.

"KILIÇDAROĞLU ATANMAYACAK DEMEK Kİ"

"Bu karar Büyük Kurultay’la ilgili davadan çıkacak karara ilişkin de ipuçları veriyor" ifadelerini kullanan Selvi ayrıca şunları kaydetti:

"Kurultay iptal edilirse Kılıçdaroğlu atanmayacak demek ki. Onun yerine CHP’lilerden oluşan bir çağrı heyeti atanacak demektir.

Ayrıca bu karar, 15 Eylül’de çıkacak olan kararın da bir provası niteliğinde. Özgür Özel kararı tanımayacaklarını söylemişti. Eylem yapacaklar. Ama bakalım sonuçta İstanbul İl Başkanlığı’nı devretmeyecekler mi?"