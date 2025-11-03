İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, son yazısında “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmede Meclis komisyonunun Öcalan’la görüşmesi konusundaki tereddütler ortadan kalkmış. Meclis komisyonu karar aldığı takdirde İmralı’ya gidecek” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu görüşmede, DEM Parti heyetinde Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında ise Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın bulunuyordu.

Erdoğan, görüşmeye dair ilk değerlendirmesini Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreninde yapmış ve görüşmeyi “umut verici” olarak nitelendirmişti.

'YENİ BİR DÖNEMİ MUTLAKA BAŞLATACAĞIZ'

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Külliyemizde DEM Parti heyetini kabul ettik. Son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Cumhur İttifakı olarak milletimizin hayrına olan işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sınırlarımızın içinde ve ötesinde barış, güvenlik, huzur ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız. Önce terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline ulaşacağız.”

'ÖCALAN'LA GÖRÜŞÜLMESİNDE NE SAKINCA VAR?'

Selvi, yazısında süreci desteklediğini belirterek, “Eğer bu sorunu çözeceksek, PKK üzerindeki tek güç olan Öcalan’la görüşülmesinde ne sakınca var?” diye sordu.

AKP içindeki tereddütleri de anlayışla karşıladığını belirten Selvi, “Kürt sorununu çözelim derken Türk sorununu üretmemek gerekir. Toplumun hazırlanması, görüşmenin zamanlaması ve şekli çok önemli. Sürece zarar değil, ivme kazandırmalı” ifadelerini kullandı.

'CHP'DE MUTLAKA YER ALMALI'

Selvi, ayrıca görüşme sürecine dair, “Bu adımın sürece güçlü bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu heyette mutlaka CHP de yer almalı. Liderler görüşmeye sahip çıkmalı ve süreç uhuletle, suhuletle yönetilmeli” değerlendirmesinde bulundu.