AİHM, Türkiye'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına yaptığı itirazı reddetti. Böylece AİHM kararı kesinleşmiş oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise salı günü partisinin grup toplantısının ardından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönündeki sözlerinin sorulması üzerine, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız." dedi.

"TAHLİYE İÇİN SAYILI GÜNLER KALDI"

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise, bugünkü yazısında tahliyeye işaret etti.

"Selahattin Demirtaş’la ilgili gelişmeleri yazımın sonuna bırakmıştım ama ilk başta yazmak istedim" diyen Selvi şunları kaydetti:

"Çünkü çok sıcak gelişmeler var. Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının yapılacağı salona doğru ilerlerken önemli bir isimle Selahattin Demirtaş konusunu konuşuyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumlu yönde bir açıklama yapacağı uyarısında bulununca daha çok dikkat kesildim. AK Parti grubuna girdiğimde gazeteciler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Selahattin Demirtaş’la ilgili sorular soruyorlardı. Adalet Bakanı hukuki çerçeveyi çok net bir şekilde çizdi. Grup toplantısı bitti. Muhabirler Demirtaş sorusunu sormak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışına yöneldiler. Erdoğan, “Bu ülke yargı ülkesi, yargı bu konuda ne derse ona uyarız” dedi. Erdoğan, Demirtaş’ın tahliyesi konusuna olumlu yaklaştı. Bahçeli de “Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olur” demişti.

Selahattin Demirtaş’a yol gözüktü. Artık tahliye için sayılı günler kaldı. Selahattin Demirtaş, Terörsüz Türkiye sürecine önemli katkı sağladı. Demirtaş’ın tahliyesi de sürece olumlu katkı yapar"