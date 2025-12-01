Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, dün kaleme aldığı yazısında sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uçum, "Dilde yapıcılık, herkesin sorumluluğunda olmakla birlikte en fazla dikkat etmesi gerekenlerin kim olduğu da bellidir" ifadelerini kullanırken; "Bazı tespitler yapmak gerekirse öncelikle ayrılıkçılık dili üzerinden sürece fikri sabotaj yapılmasına asla izin verilmemelidir" dedi.

Uçum ayrıca şunları kaydetti:

Bazı tespitler yapmak gerekirse öncelikle ayrılıkçılık dili üzerinden sürece fikri sabotaj yapılmasına asla izin verilmemelidir. Demokratik siyaseti bölgecilik üzerinden istismar çabalarına set çekilmelidir.

Türkiye’nin demokrasisini ülke, millet, halk ve toplum esaslı ilerletme perspektifini benimseyen yaklaşımlara rağmen ayrılıkçı kimlik siyasetleri ve bölücülük içeren bölge esaslı siyasetler üretme çabaları da kabul edilemez.

Üstencilik dili, zafer dili, ayrılıkçılık dili, bütünleşme yerine parçalanmayı öne çıkaran dil şiddetle reddedilmelidir.

DEM'DEN YANIT GELDİ

DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bize dil uyarısı yapanlar aynı özeni göstermeliler, aynı sorumlulukla yaklaşmalılar. Bu kritik eşik yalnızca bize sorumluluk yüklemiyor. Muhalefete de yüklüyor, iktidar partisine de yüklüyor. Bunu hiçbir siyasi partinin kendi gücünü tahkim edeceği bir alana dönüştürmeyeceğimiz bir hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor ve hiç kimse bu süreçten farklı bir güç devşirmeye çalışarak süreci araçsallaştırmamalı" dedi.