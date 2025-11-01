Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Babacan’ın bakan olarak kabineye gireceği iddiaları için “Yetki Cumhurbaşkanımızda, gerekli görüyorsa yapar” yanıtını vererek iddiaları adeta doğruladı.

CHP’li Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhur başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, “Son dönemde gündemde Babacan’ın ekonominin başına geçeceği söylentileri dolaşıyor, Babacan’ın ekonomiyi kurtaracağını düşünüyor musunuz” diye sordu.

Yılmaz ise “Cumhurbaşkanımız seçilmiş Cumhurbaşkanı. Anayasa ve yasalarımız gereği kabinesini istediği gibi istediği zaman oluşturma imkanı var. Yeni sis temde de güvenoyu şartı yok biliyorsunuz, artık vatandaş doğrudan güvenoyu veriyor. Dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan hususlar o konular benim dışımda” dedi.