ABD bu sabah Venezuela'ya saldırı düzenledi. Peş peşe patlama sesleri duyulurken ABD Başkanı Donald Trump Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını, ülke dışına çıkarıldıklarını açıkladı. Saray cephesinden ilk açıklama Erdoğan'ın danışmanından geldi. Erdoğan'ın danışmanı Cemil Ertem, "Soykırımcı ABD, Ortadoğu da katil İsrail’le birlikte yaptığı emperyal haydutluğa Venezuela’ya saldırarak devam ediyor. Venezuela halkının ve Başkan Maduro’nun yanındayız! Bu haydutluk cezasız kalmamalı!" ifadesini kullandı. Ertem Trump'ın Maduro ve eşinin yakalandığını duyurmasının ardından destek mesajını sildi.

