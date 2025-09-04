Dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bir restoranda 19 yaşındaki husumetli olduğu öne sürülen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Saral, Kayhan cinayetinden Özel'i sorumlu tutarak, "Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu!" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Saral'ın paylaşımı şöyle:

"İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı bıçaklanarak katledildi. Bu alçakça saldırının zeminini, savcıları hedef gösterenler hazırladı! Her kürsüye çıktığınızda yargıyı aşağıladınız, hâkim ve savcıları itibarsızlaştırdınız. Savcı kürsüde kayboldu” diyerek alenen hedef gösterdiniz! Bugün bir savcının kanı döküldüyse, bu sadece bireysel bir saldırı değil, sizin sorumsuz ve tahrik edici dilinizin toplumu getirdiği noktadır.

Bu ülkede kimse sizin siyasi hesaplarınız uğruna ölmemeli! Yargıya parmak sallayanlar, hukuku çökertir. Savcıyı hedef gösterenler, suça ortak olur. Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu!"