'Terörsüz Türkiye' olarak nitelenen süreçte Meclis'te 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' kuruldu; komisyonun İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşülüp görüşülmeyeceği de merak konusu oldu.

İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği tartışmaları arasında komisyonun bu haftaki toplantısı 'teknik nedenlerle' ertelendi.

Cumhur İttifakı bileşenlerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki grup toplantısında partisinden bazı isimlerin İmralı'ya gidebileceğini belirtirken AKP, bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.

'TEK MUHATAP ÖCALAN'

Öcalan'ın dinlenmesi konusunda tartışmalar sürerken Saray'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, 'süreci' kısaca anımsatarak "ilk aşamanın tamamlanması için tek muhatabın Öcalan" olduğunu savundu.

Öcalan'ın görüşlerinin "doğal ve doğru bir hareket" olacağını da savunan Ogan, "İmralı'ya gidilmesin demek 'terörsüz Türkiye'ye' geçiş süreci başarısız olsun anlamına gelir. Bu süreci yöneten devlet kurumları ve yöneticileri başarısız olsun anlamına gelir. Bu sürece destek veren sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başarısız olsun anlamına gelir" değerlendirmesinde bulundu.

'TALİMAT BEKLEMEK ZAVALLILIKTIR'

Ogan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri bu süreç çöksün biz de burdan kendi siyasi ajandamızı yürütelim diye düşünüyorsa; bu apaçık Türkiye karşıtı bir pozisyon almak anlamına gelir.

İmralı'ya gidiş için Devlet Başkanı'nın talimat vermesini beklemek ise zavallılıktır.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve o derece önemli bu girişiminin başarısı için herkes elini ve gövdesini taşın altına koymalı."