Anadolu Rock Müziği'nin öncülerinden, protest müziğin Türkiye'deki temsilcilerinden usta sanatçı Edip Akbayram aramızdan ayrılırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı gelmedi.

Zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve bir ayı aşkın süredir tedavi gören Akbayram 2 Mart akşamı yaşamını yitirdi. Akbayram'ın hayatını kaybetmesinin ardından pek çok sanatçı, siyasetçi, aydın taziye mesajları yayımladı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE YOK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta sanatçı Edip Akbayram için baş sağlığı mesajı yayımlamadı.

ERDOĞAN 'SANATÇI MÜSVEDDELERİ' DEMİŞTİ

Erdoğan, YSK kararı ile mazbatası elinden alınan İmamoğlu'nun, "Artık susmayın. Konuşun. Sanatçılar, işadamları ve sporcular, herkes konuşmalıdır." çağrısına destek veren sanatçılara "müsvedde" sanatçıları hedef almış, Erdoğan'ın 'sanatçı müsveddeleri' açıklamasına Akbayram T24'teki söyleşisinde, “Bizlere müsvedde diyorlar. Evde oturdum bilanço yaptım; 50 yıllık sanat yaşamımdan 10-12 cumhurbaşkanı, 8- 10 başbakan ve sayısız bakan gelmiş geçmiş. Sanatçı müsveddeleri ise eğilmeyen, doğruların peşinde koşan insanlar. Ben bunu bir onur olarak kabul ediyorum.” yanıtını vermişti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MESAJ PAYLAŞTI

Saray kanadı baş sağlığı için sessizliğini korurken Kültür ve Turizm Bakanlığı Edip Akbayram için, "Türk müziğinin usta ismi, unutulmaz yorumları ve güçlü sesiyle hafızalara kazınan Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eserleriyle daima hatırlanacak olan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza baş sağlığı diliyoruz" mesajını paylaşmıştı.

ERDOĞAN BU İSİMLER İÇİN DE BAŞ SAĞLIĞI DİLEMEDİ

Erdoğan sanatçılar Tolga Savacı, Kayhan Yıldızoğlu, Ayten Gökçer, Genco Erkal, Ahu Tuğba ve Metin Arolat için de baş sağlığı mesajı yayımlamadı.