İletişim Başkanlığı, Hava Harp Okulu'nun taşınmasına dair bir karar bulunmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın, olası bir İstanbul depremi riskini azaltmak ve eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmek için alternatif bir konum belirlemeye yönelik fizibilite çalışması talep ettiği ifade edildi.

Ancak bu teknik değerlendirme yazısının bağlamından koparılarak kamuoyuna sunulduğu vurgulandı.

Ayrıca, Hava Harp Okulu Yerleşkesi’nde deprem riskine karşı başlatılan güçlendirme ve kapasite artırım çalışmalarının birinci etabının tamamlandığı, ikinci etabın ise devam ettiği belirtildi.

Kamuoyuna, manipülatif ve asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.