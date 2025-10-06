MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği yeni süreçte TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu şimdiye dek 13 toplantı gerçekleştirdi.

DEM Parti, Meclis Komisyonunun teröristbaşı Öcalan ile görüşmesini talep ederken; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ertelediği "Pazar Yazısı" serisinin ilk bölümünde ilgili konuya değindi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekilliği de yapan Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teröristbaşını "kurucu ve temel irade" olarak tanımlarken komisyonun Öcalan'ı dinlemesine yönelik itirazların yersiz olduğunu belirtti

Başdanışman Uçum'un yazısı şöyle:

"2 ARGÜMAN İLERİ SÜRÜLÜYOR"

TBMM’nin yeni yasama yılında, halkın ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı yasama ve denetim çalışmaları ile seçim işlemlerinden oluşan rutin gündeminin yanında, rutin dışı faaliyetleri ve yasama işlemleriyle de öne çıkacağı görülüyor.

Komisyonun Dinleme Faaliyeti!

Çalışmaları süren TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme faaliyetinin yakın zamanda tamamlanacağı anlaşılıyor.

Kesinlikle vurgulamak gerekir, Komisyonun şimdiye kadar ki dinleme faaliyeti son derece faydalı oldu ve demokratik pratik açısından çok ciddi katkı sağladı. Hiç kimse Komisyonun dinleme faaliyetini küçümsemesin, TBMM’nin toplam iradesinin neredeyse tamamını temsil eden bu heyetin dinleme faaliyetindeki kapsayıcı yaklaşımı ‘Türkiye’nin Demokrasi Tecrübesi’ açısından müthiş bir deneyim üretti.

Tabi bu dinleme faaliyetinde Öcalan’ın İmralı’da dinlenmesi hususu da tartışılıyor. İmralı dinlemesine karşı olarak özellikle iki argüman ileri sürülüyor:

"TAM ANLAMIYLA DİNLEME FAALİYETİ OLACAKTIR"

Birincisi TBMM’yi Komisyon üzerinden temsil eden heyetin TBMM adına Öcalan’la müzakere yapmasının kabul edilemez olduğu görüşüdür. Bu görüşü savunanlar temel bir olguyu gözardı ediyorlar. Komisyon dinleme faaliyetinde çağırdığı hiç kimseyle bir fikir alışverişi yapmadı. Sadece söz verdi ve dinledi. Yani gerçek anlamda bir dinleme faaliyeti yapılıyor. Dolayısıyla İmralı’da Öcalan’ın dinlenmesine karar verilirse bu da tam anlamıyla bir dinleme faaliyeti olacaktır, bir müzakerenin olmayacağı Komisyonun çalışma tarzından bellidir.

"BU TİP ARGÜMANLARIN KOMİSYONUN İMRALI'DA DİNLEME YAPMASININ ÖNÜNE GEÇMEMESİ GEREKİR"

İkincisi “TBMM’yi temsil eden bir heyet Öcalan’ın ayağına gidemez” argümanıdır. Bu son derece hatalı bir yaklaşımdır. Öcalan Devlete ait bir ceza infaz kurumundadır. TBMM temsilcilerinin Devlete ait ceza infaz kurumlarına gitmesi kimsenin ayağına gitmek olarak asla kabul edilemez. TBMM’nin ilgili olağan Komisyonları defalarca ceza infaz kurumlarını ziyaret etmiştir. Kimse bunları mahkumların veya tutukluların ayağına gitmek olarak görmemiştir. Bu tip isabetsiz argümanların, faydalı olacağı öngörülen Komisyonun İmralı’da dinleme yapmasının önüne geçmemesi gerekir.

Ayrıca kabul edilmesi gereken realite şudur:

"DEVLET POLİTİKASI TÜM BUNLARI HESABA KATAR"

Geçiş sürecinde terör örgütünün feshi ve kesin silah bırakma bakımından Öcalan’ın kurucu ve temel irade olarak verdiği kararların önemini göz ardı etmemek gerekir.

Öte yandan Terörsüz Türkiye’ye geçtikten sonra Öcalan’ın etkili olduğu mecranın demokratik siyasetle bütünleşmesine ve dışarıdan gelecek kimi unsurlarının toplumla entegrasyonuna katkı sağlama ihtimalini de gözetmek gerekir.

Geçiş sürecine ilişkin Devlet politikası tüm bunları hesaba katar. Aksi gelişmeler halinde Devlet zaten beka için doğrusu neyse onu yapar.

Komisyonun Raporlama Faaliyetleri!

"TBMM BU YASAMA YILINDA TARİHE GEÇECEK BİR FAALİYET İÇİNDE OLACAK"

Dinleme faaliyeti tamamlandıktan sonra Komisyonun Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinin hukukuna ilişkin raporunu mümkün olan en kısa sürede TBMM Başkanlığına sunacağı bekleniyor. TBMM’nin bu rapor üzerine kesin silah bırakmanın pratik teyitlerini de dikkate alarak geçiş süreci kanuna ilişkin yasama faaliyetini başlatacağı ve tamamlayacağı da anlaşılıyor.

Nihayet Komisyonun yine bu yasama yılı içinde adındaki demokrasi kavramına uygun olarak ileri demokrasi perspektifi içeren siyasi ve hukuki bir raporu hazırlayarak görevini sonlandıracağı öngörülüyor. Demokrasiyi ilerletme raporunun TBMM’nin bu yasama yılı içinde temel bir referans metni ve yol haritası olacağı da rahatlıkla ifade edilebilir.

Görüldüğü üzere TBMM bu yasama yılında rutin dışı görevleriyle tarihe geçecek bir faaliyet içinde olacak.

Kural koyma gücü açısından demokratik siyasal sistemimizin en yüksek organı olan TBMM’nin bu tarihsel dönemde en başarılı şekilde tarihsel rolünü oynayacağına Terörsüz Türkiye’ye geçişi sağlayacağına ve devamında bir ileri demokrasi reformu hamlesi başlatacağına inancımız tamdır.

MHP DE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

DEM Parti’nin yanı sıra MHP’den de komisyonun PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine yeşil ışık yakılmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Komisyon Başkanı ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrı yaparak, komisyondan bir heyetin Öcalan’ın görüşlerine başvurması gerektiğini belirterek, “Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır.” demişti.

ÖCALAN: "BEN KENDİLERİYLE DEMOKRATİK MÜZAKERE YÜRÜTECEĞİM"

DEM Parti İmralı Heyeti'nin geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan'a yaptığı ziyareti aktaran DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Öcalan'ın Komisyon ile görüşmek istediğini belirterek şunları kaydetmişti:

"Öcalan elbette komisyonun buraya gelmesi halinde ‘ben kendileriyle bir demokratik müzakere yürüteceğim’ diyor. Ve aynı zamanda bütün kesimlerle, sadece komisyon değil, kendisi birçok kesimle görüşmek istiyor ve onlarla bir demokratik müzakere sürecini başlatmak istiyor”