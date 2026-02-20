Milyonlarca yurttaşın temel gıda maddelerine ulaşmakta zorluk çektiği ekonomik koşullarda, "açın halinden anlamanın" vurgulandığı Ramazan ayında lüks restoranların belirlediği fiyat tarifeleri tepki çekmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Ramazan Bingöl’ün kendi adını taşıyan et lokantasında iftar menüsünün ardından sahur fiyatları da gündem oldu.
DÖRT KİŞİLİK AİLEYE SAHUR MİNİMUM 5 BİN 400 LİRA
Restoranın yalnızca kahvaltı servisinden oluşan sahur menüsü için talep ettiği rakam dikkat çekti. Mekanda sahur yapmak isteyen bir kişinin minimum 1350 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu tarifeye göre dört kişilik bir ailenin standart bir sahur masrafı en az 5 bin 400 liraya ulaşıyor. Sade bir kahvaltı servisine bu bedel biçiliyor.
İFTAR MENÜSÜ DE TEPKİLERİN ODAĞINDAYDI
Sahur fiyatlarının ortaya çıkmasından kısa bir süre önce, aynı restoranın iftar menüsü de sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti. Ramazan Bingöl'ün kişisel sosyal medya hesabından, "Hoş geldin ya şehr-i Ramazan. 11 ayın sultanını coşkuyla ve sevinçle karşılayalım, bu heyecanı çocuklarımıza yaşatalım" notu ve ilahiler eşliğinde tanıttığı mekanda, kişi başı iftar menüsünün 2 bin 900 TL olduğu açıklanmıştı.