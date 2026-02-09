10 Nisan'da Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi olarak atanan Ramazan Bingöl Et Lokantası’nın sahibi Ramazan Bingöl iftar menülerinin fiyatlarını açıkladı.

Bingöl restoranı önünde çektiği videoyu, "11 ayın sultanını coşkuyla ve sevinçle karşılayalım, bu heyecanı çocuklarımızın hafızasında unutulmaz bir Ramazan hatırasına dönüştürelim. Var mısınız dostlar bu güzel geleneğimizi yeniden canlandırmaya?" notuyla paylaştı.

Bingöl'ün iki restoranında da farklı fiyat politikası izlediği görüldü. Esenler'de kişi başı 2900 TL+KDV, Ümraniye şubesinde ise kişi başı 2550 TL+KDV ücret duyuruldu.