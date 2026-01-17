Merkezi yönetim bütçe verileri, tasarruf ve mali disiplin vurgularına rağmen kamu harcamalarının yıl sonunda belirgin biçimde hızlandığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı harcamaları 2025 yılının son çeyreğinde hızlandı, aralıkta ise aylık bazda tarihi zirve görüldü.

Merkezi yönetim bütçe verilerine göre Cumhurbaşkanlığı’nın aylık harcamaları yıl geneline dengeli dağılmadı. Yıl boyunca yapılan toplam harcamanın üçte birinden fazlası son üç ayda gerçekleşti Ekim ayında 2.3 milyar TL, aralık ayında ise 2.7 milyar TL harcama yapıldı. Aralık ayı, tek ayda ulaşılan en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti. Yılın son üç ayında yapılan toplam harcama 5.8 milyar TL’ye ulaştı. Bu tutar, yıllık harcamanın yaklaşık yüzde 37’sine karşılık geldi. Böylece Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı toplam harcaması 15.8 milyar TL oldu. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 26’lık artış anlamına geliyor.

5 YILDA 5.5 KAT ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, özellikle 2022 sonrasında Cumhurbaşkanlığı harcamalarında kalıcı bir seviye artışı yaşandığını ortaya koydu. 2020 yılında 2.9 milyar TL olan yıllık harcama, 2025’te 15.8 milyar TL’ye yükseldi. Böylece harcamalar beş yılda yaklaşık 5.5 kat (yüzde 450) arttı. Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek kapsamında olan gizli hizmet giderleri de 14.8 milyar TL ile neredeyse açık harcamalara denk bir büyüklüğe çıktı. Bu kalemde de harcamaların yıl sonuna doğru hızlandığı görülürken, ekim ayında tek başına 3.7 milyar TL’lik örtülü ödenek kullanımı kaydedildi.

Böylece 2025’te Cumhurbaşkanlığı’na bağlı toplam harcama yükü 30.6 milyar TL’ye dayandı.Veriler, kamuoyuna açık kalemlerin yanı sıra denetimi sınırlı harcama alanlarında da yılın son çeyreğinde belirgin bir hızlanmaya işaret etti.

1.65 trilyon TL’lik rekor görevlendirme gideri

Bütçede ‘görevlendirme gideri’ olarak adı değiştirilerek kamuoyunda yarattığı olumsuz algının yumuşatılmaya çalışıldığı görev zararı, 2025 yılında rekor düzeye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkezi yönetim bütçe verilerine göre; görevlendirme gideri adı altında kamu kuruluşlarına 2025 yılı boyunca yapılan toplam ödeme 1 trilyon 650 milyar TL’ye ulaştı. Harcamaların 970.9 milyar TL’si Sosyal Güvenlik Kurumları’na, 411.4 milyar TL’si kamu teşebbüslerine, 243 milyar TL’si ise mali kurumlara aktarıldı.