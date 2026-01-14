7 Ocak tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yolcu beraberinde getirilen ve kıymeti 1500 Euro'yu geçmeyen eşyaya uygulanacak tek ve maktu vergi oranı AB ülkelerinden gelenlerde yüzde 30, diğer ülkelerden gelenlerde yüzde 60 olarak belirlendi. Öte yandan yurt dışı alışverişlerde uygulanan 30 Euro’luk gümrük muafiyeti kaldırıldı.

Alınan bu karara özellikle sosyal medya üzerinden sert tepkiler geldi. Bu itirazların yanında e-ticaret sitelerinde de fahiş fiyat artışları yaşanınca Cumhurbaşkanı Kararı AKP'li isimler tarafından da eleştirildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da kararı eleştiren AKP'li isimler arasına katıldı. İşte Saral'ın o tepkisi:

"30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir.

KORUMA DEĞİL FIRSATÇILIK VE İSTİSMAR VARDIR

50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır.

Elektronik komponentten yedek parçaya kadar pek çok alanda vatandaş adeta cezalandırılmakta, 3 dolarlık ürün için insanlar gümrük müşavirlerine yönlendirilerek binlerce liralık masrafa mecbur bırakılmaktadır. Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle.

Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır. Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır.

Evet, yerli üretici desteklenecektir. Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır."

Öte yandan Saral'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.