Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda Ramazan boyunca Türkiye genelindeki okullarda ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ temalı etkinlikler düzenleneceğini bildirmişti...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e eleştiriler yöneltti.

İktidarın çocuklar üzerinden toplumsal ayrışma yarattığını söyleyen Özel, çocukların dini eğitimi ve ibadetinin ailelerin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Bu konunun siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özel, grup toplantısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

-AK Parti’nin kutuplaştırmadan ve vatandaşı birbirine düşürmeden sorumlu bakanı, Milli Eğitim bakanı.

-Ramazan mübarek gün. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Çocuğunun dini eğitiminden, aileler sorumlu çocuklar belli bir yaşa gelene kadar. O çocuğun ibadetini, orucunu anası-babası bilir. Küçücük çocuk. Bu çocuklardan çetele tutturacak, bunun üzerinden sınıfta ayrımcılık çıkaracak.

-Esas maksadı gazeteye, televizyona düşecek. Bir gerilim çıkacak. Sonra aynı yalana sarılacaklar. Ne aynı yalan? Efendim şöyle söylüyor seçmenin bilinçaltına beyefendiler; ‘Evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük. Oyu bize vermelisin.

-Onlara verirsen bayrağı indirecekler, onlara verirsen ezanı dindirecekler. Onlara verirsen şunu yapacaklar…’

-Bu oyunla emeğini sömürdüğü, alın terini sömürdüğü adamın bir de oyunu sömürüyor. Onu değiştirtmiyor, açlığa mahkum ediyor, sefalete mahkum ediyor. Bunun üzerinden siyaset kuruyor.

SARAL, CHP LİDERİNİ HEDEF ALDI

Söz konusu konuşmada ilgili bölümü paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sen seni bil, sen seni

Sen sıkı tut çeneni

Eline diline hakim ol

Sonra öcüler yer seni

Sevgili Özgür"