İktidara yakın kalemlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası dönem başlayan tartışmalara değindi. Selvi dört isme işaret etti.

"ERDO Ğ AN SONRASI Y İ NE ERDO Ğ AN"

AKP'ye oyun oynandığını öne süren Selvi, "Yeni planın adı AK Parti içine fitne sokmak. AK Parti’nin önemli değerlerini birbiriyle vuruşturmak. Bu oyunu Özal sonrası diye ANAP’ta, Demirel sonrası diye DYP’de oynadılar ve başarılı oldular. Şimdi de Erdoğan sonrası adı altında AK Parti’ye oynuyorlar. Erdoğan sonrası yine Erdoğan. " görüşünü savundu.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

-AK Parti kurulduğu günden bu yana kendisini iktidara taşıyan bir lideri varken başka bir arayışa girer mi? AK Parti, 23 yıldır iktidarda. İçinden iki cumhurbaşkanı, 4 başbakan çıkardı.

-Darbeyi savuşturdu. Erdoğan inşallah önünüzdeki seçimi de kazanıp Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmeye devam edecek. Üçüncü dünya savaşının konuşulduğu bir dönemde Erdoğan gibi deneyimli siyaset ve devlet adamına sahip olmak Türkiye için bir şanstır. Ülkemizi Batılılara şikâyet eden Özgür Özel’e mi, yerli Zelenski olan Ekrem İmamoğlu’na mı teslim edeceğiz?

4 İ SM İ B Ö YLE SIRALADI

AKP içinde 'kardeş kavgası' çıkarılmak istendiğini söyleyen Selvi; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a dikkat çekti.