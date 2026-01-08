CHP erken seçim için ısrarcı olduklarını belirtirken iktidara yakın yazarlardan Abdulkadir Selvi de bugün yazısında erken seçim için 2027'yi işaret etti. Selvi, DEM Parti'nin de erken seçim kararı alınmasında kritik konumda olduğunu söyledi.

"DEM PARTİ KİLİT KONUMDA"

Selvi yazısında, " Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü dönem tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor. Anayasa’nın 116. Maddesi’ne göre erken seçim kararı beşte üç çoğunlukla alınıyor. Bu da 360 milletvekiline denk geliyor. AK Parti yeni katılımlarla 275 milletvekiline ulaştı. MHP’nin milletvekili sayısı 47. Cumhur İttifakı 322’ye ulaşıyor. 360’a ulaşmak için 38 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bunun için AK Parti’nin milletvekili sayısını artıracağı söyleniyor. Erken seçim kararının alınmasında 56 milletvekili bulunan DEM Parti kilit konumunda olabilir." yorumunu yaptı.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Selvi şunları kaydetti:

Bir cümle ile erken seçim konusuna da değinmek istiyorum. 2026’da erken seçim yok. 2027’nin son dönemi güçlü bir ihtimal olarak duruyor. 2028’in başına kalır mı, ondan emin değilim.

Erken seçim için milletvekili sayısı önemli ama seçimi kazanmak için ekonominin düzelmesi gerekiyor. O nedenle 2027 ekonomide şahlanış yılı olacak. Asgari ücretli, emekli ve memur refah artışından yararlanacak.