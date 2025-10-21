CHP'nin Olağanüstü Kurultay davasına sayılı günler kala Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"CHP kritik bir kavşakta" diyen Selvi, "Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile Gürsel Tekin’in işinin kolay olduğu düşünülmesin" ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

"KILIÇDAROĞLU KAYBEDENLER KULÜBÜNDE YERİNİ ALDI"

Gürsel Tekin mahkeme kararıyla il başkanı olarak atandı ama siyasi hayatını sıfırladı. Kemal Kılıçdaroğlu kayyum olarak atansa da atanmasa da siyaseten kaybedenler kulübünde yerini aldı. Kılıçdaroğlu’nun bir hikâyeye ihtiyacı var. Ama o, CHP tabanını ikna edecek bir hikâye yazamadı.

"MUM GİBİ ERİMESİNE YOL AÇTI"

Koltuk hırsıyla yanıp tutuşan ve kayyum olarak atanmayı bekleyen eski genel başkan portresinin dışına çıkamadı. Bu da CHP’deki desteğinin mum gibi erimesine yol açtı.

"PARTİLERİNİN YANINDA DURSALARDI..."

Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin bu zorlu süreçte güçlü bir şekilde partilerinin yanında dursalardı siyaseten büyürlerdi. Ama onlar kısa süreli kazancı tercih ettiler. Siyaseten küçüldüler."