Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel iş jetiyle kısa süre sonra radar bağlantısı kesildi.

Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 8 kişinin bulunduğu, kazadan kurtulan olmadığı bildirildi.

Enkaza ulaşıldıktan sonra yapılan ilk tespitlerde, jetin kalkıştan kısa süre sonra elektrik arızası yaşadığı, pilotların kuleyi bilgilendirerek geri dönüşe geçtiği ancak Esenboğa’ya ulaşamadan Haymana civarında düştüğü belirtildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, düşen uçakla ilgili değerlendirmelerini köşesine taşıdı.

Selvi'nin yazısı şu şekilde:

-Düşen uçağa dışarıdan bir müdahale oldu mu sorusu gündeme geldi.

-Düşen Fransız uçağının Malta bayraklı olması nedeniyle bazı soru işaretleri ortaya atıldı.

-Malta’nın Mossad ve İngiliz istihbaratının operasyon yaptığı ülkelerden biri olması nedeniyle uçağın elektrik sistemine daha önce yerleştirilen bir aparat dışarıdan gönderilen sinyalle harekete mi geçirildi sorusu ortaya atıldı.

- Bu sorular Türkiye, Libya ve Fransa’dan gelen teknik ekiplerin hazırlayacağı ön rapor ile karakutunun çözülmesiyle birlikte kaza kırım heyetinin hazırlayacağı raporun sonucunda netlik kazanacak. Uçağın Malta bayraklı olduğu ancak Malta’da değil, Fransa’da kullanıldığı belirtildi.

-Uçak havalandıktan 14 dakika sonra arıza bildiriminde bulunuyor. Pilot, “Genel elektrik arızası” diyor.

-Pilotun önündeki ekran ilk başta tamamen kararmıyor. Ekran önce kararıyor, sonra tekrar geliyor. Bu gel-git birkaç kez yaşanmış.

Kamera kayıtlarında yalnızca görevli mürettebatın uçağa yaklaştığı tespit edildi. Pilot tarafından kalkış öncesi teknik kontrolün yapıldığı, “checklist”in eksiksiz tamamlandığı da belirlendi.