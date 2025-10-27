İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dahil toplam 5 kişi hakkında "siyasal casusluk" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen hakimlik sorguları tamamlandı.

İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında sorgulamaların ardından tutuklama kararı verildi.

AKP’ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Abdulkadir Selvi, casusluk soruşturması hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

CNN Türk yayınında Ekrem İmamoğlu’nu savunan Selvi şöyle konuştu:

-Benim ayrıştığım nokta; Ekrem İmamoğlu’nun bununla (Hüseyin Gün ile) bir yazışması yok, bir şeyi yok.

-Sadece makamına gelip seçim kazandıktan sonra ziyaret edip bir fotoğraf verilmesi Ekrem İmamoğlu’nun bir casusluk faaliyeti içerisinde olduğunu kanıtlamaya yetmez.

-Onun ayrıştırılması lazım. İmamoğlu'nun 'ekosistem kurdu, yolsuzlukları CHP'ye bulaştırdı' diye en çok eleştiren gazetecilerden biriyim ama bu dosyanın içinde onun yeterince casusluk faaliyeti içinde olduğuna dair kanıt yok.