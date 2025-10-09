CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken Meclis'in yeni yasama yılı açılışıyla birlikte siyasetteki yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan’ın yeni oyun planı Özgür Özel’in gerilim siyaseti" başlıklı yazısıyla Erdoğan'ın yeni stratejisini kaleme aldı.

Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde siyasi stratejisinin 'CHP'yi yalnızlaştırmak' olduğunu ileri sürerek, "CHP'yi vurdukça vuracak. Özgür Özel'i hedef aldıkça alacak" dedi.

Selvi yazısında Erdoğan için, "CHP ile diğer muhalefet partilerinin arasını açmaya özen gösterecek. CHP'yi muhalefette tek başına bırakmak için çalışacak” ifadelerini kullanırken; "Bakalım Erdoğan'ın kucaklayıcı siyaseti mi yoksa Özgür Özel'in sertlik siyaseti mi galip gelecek." yorumunda bulundu.

"CHP'Yİ MUHALEFETTE TEK BAŞINA BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞACAK"

Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Erdoğan, yeni dönemde CHP'yi yalnızlaştırmak için mücadele edecek. CHP'yi vurdukça vuracak. Özgür Özel'i hedef aldıkça alacak. Özgür Özel'e 'Kukla genel başkan' dedi. CHP ile diğer muhalefet partilerinin arasını açmaya özen gösterecek. CHP'yi muhalefette tek başına bırakmak için çalışacak.

