Yandaş kalemlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin oy oranındaki artışa dikkat çekerek nedenlerini yazdı. Selvi, "Burada şaşılacak bir şey yok. Ama bu veride ders alınacak çok şey var. Siyaset tarihimiz bunun örnekleriyle doludur." dedi.

Selvi yazısında GENAR'ın son anketinin verilerine yer verdi. Ağustos ayı ile eylül ayı verileri karşılaştırıldığında AKP'nin oy oranını korurken, CHP’deki 2 puanlık artış olduğunun altını çizen Selvi, "CHP’nin oylarının 2 puan yükselişine gelince, burada siyaset tarihinde çokça örnekleri görülen bir olay karşımıza çıkıyor. Dışarıdan müdahaleler her zaman mağdura yarar. Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanması, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girmek isteyen kalabalığa gaz sıkılıp müdahalede bulunulması, CHP’nin olağanüstü kurultay yapması, Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak atanacağı tartışmaları muhalif tabanda tepki görmüş. CHP’ye yaramış. CHP tabanını konsolide ettiği gibi, muhalif partilerden CHP’ye oy kaymalarının yaşanmasına neden olmuş. Muhalif seçmenin CHP etrafında kenetlenmesine yol açmış." değerlendirmesini yaptı.

"VERİDEN DERS ALINACAK ÇOK ŞEY VAR"

Selvi, "Burada şaşılacak bir şey yok. Ama bu veride ders alınacak çok şey var. Siyaset tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Ben güvenilir kamuyu araştırmalarının anketlerini paylaşmaya özen gösteriyorum. Demek ki CHP’de yükseliş olduğu zaman onu yazmaktan çekinmiyorum. GENAR’ın da hakkını teslim etmek gerekiyor. Gerçeği olanca çıplaklığı ile vermeyi biliyor." ifadesini kullandı.