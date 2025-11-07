Türkiye’de yaklaşık 4.3 milyon kişi elektrik faturasını ödeyemediği için yardım almak zorunda kalırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaşadığı Beştepe Sarayı, yalnızca 1 ayda 14 bin evin harcadığı kadar elektrik harcıyor. Saray’da tasarruf yapılmadığını söyleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Türkiye karanlıkta ama sarayın ışıkları sabaha kadar yanıyor. Gün doğmadan yakılan her lamba şirketlerin dolar hanesine yazıyor ve vatandaşa da astronomik fatura oluyor. Saraya tasarruf yok, ışıl ışıl ve sabaha ışıkları yanıyor” dedi.

592 BİN EMEKLI MAAŞI

Öte yandan yaz ve kış saati değişikliğini zorunlu hale getiren kanun teklifi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Avrupa ülkeleri 25 Ekim’de kış saatine geçerken, Türkiye 9 yıldır olduğu gibi sabit saati değiştirmedi. Bu uygulama ile Avrupa ülkeleri ile aramızdaki saat farkı 2’ye çıktı. Elektrik tüketimi ise yüzde 7.5 arttı. Kış aylarında tüketimin s 06.00’da yüzde 11.4, saat 07.00’de yüzde 15.6 ve saat 08.00’de yüzde 17.4 arttığı belirlendi.

Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın elektrik faturasına ve toplam harcamasına da dikkat çekti. Sarayın bu yılın ilk 9 ayında 592 bin 833 emeklinin maaşını harcadığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise “452 bin 484 asgari ücretlinin de maaşını harcadı. İtibardan tasarruf etmeyen saray, günde 37 milyon 55 bin 993 TL harcadı. Bir saatte 92 emeklinin maaşını harcadı. Yapılan masraf ilk 9 ayda 10 milyar lirayı geçti. Ortalaması ayda 1 milyar 111 milyon lira, günde 37 milyon 55 bin lira, saatte 1 milyon 544 bin lira oldu” diye konuştu.