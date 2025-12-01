Gündemar Araştırma, 20-26 Kasım tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 230 kişiyle anket yaptı.

Katılımcılara, “Bu pazar cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılsa ve adaylar Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş/Ekrem İmamoğlu olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Çalışmada kararsız, fikrim yok ve protesto oyları dağıtılarak sonuçlara yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur senaryosu sonuçları

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan karşısında yüzde 19,70 farkla ilk sırada yer aldı.

Ekrem İmamoğlu: %59,85

Recep Tayyip Erdoğan: %40,15

Mansur Yavaş’ın yer aldığı eşleşmede de Yavaş, Erdoğan’ın önünde çıktı. Yavaş’ın farkı yüzde 24,86 olarak ölçüldü.

Mansur Yavaş: %62,43

Recep Tayyip Erdoğan: %37,57

PARTİLER ARASINDA CHP ÖNDE

“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle sıralandı:

CHP: %35,91

AKP: %28,50

DEM Parti: %8,21

Zafer Partisi: %5,69

MHP: %5,04

İYİ Parti: %5,01

Anahtar Parti: %4,48

YRP: %3,65

Diğer: %2,36

TİP: %1,15