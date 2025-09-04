CHP lideri Özgür Özel, İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı önünde parti yönetimiyle birlikte açıklama yaptı. İstanbul İl Başkanlığı binasının baba ocağı olduğunu, “baba ocağı kimin” kavgası yapılmayacağını vurgulayan Özel, şunları kaydetti: “Baba ocağının bir tane sahibi var, tapusu O’na kayıtlı, O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. CHP’nin İl Başkanı nerede görev yapar? CHP’nin il başkanı il başkanlığında, il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik’tir. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır.

YOK HÜKMÜNDE

Dün alınan karar Asli Hukuk Mahkemesi’nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gasbı olan ve kabul edilmesinin Türkiye’deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır. Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine, o partinin üyeleri, onların seçtiği delegeler karar verirler. Bu karar, bundan iki yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi’yle belirlenmiştir. Bu durumda elbette bu kararı tanımıyoruz. İl Başkanımız ve yönetimi görevine devam ediyor.”

TEKİN İHRAÇ EDİLDİ

Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini hatırlatan Özel, “Kayyumun partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre. CHP’li hiç kimse sarayın kurduğu bu kumpasın parçası olamaz. Parçası olanın partiden ilişkisini keseriz” ifadelerini kullandı.

Özel: İradelerine sahip çıkıyorlar

Özel, “Herkes şunu bilsin ki; CHP’nin hangi görüşte olursa olsun geçmişte, bugün il delegeleri noterde sıraya girip; iradelerine, tertemiz iradelerine, tertemiz seçimlerine sahip çıkıyorlar. Ve merak edene, önümüzdeki günlerde onların talebiyle yapılacak olağanüstü kongreyle İstanbul’un iradesi bir kez daha hatırlatılacak ve perçinlenecektir” dedi.

CHP’Lİ DURUŞU

Delegelerin gerçek bir CHP’li duruşu gösterdiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi:

“Dışarıdan müdahalelere, saray planlarına, darbecilere, darbeyi sürdürenlere ve onun aparatlarına karşı bu duruşu gösteren her bir delegemizin hepinizin adına ayrı ayrı alnından öpüyorum.”

Seçilmişlere hep sahip çıkacağız

Bugün yaşananların, “Bu da oldu, buna da tenezzül ettiler” dedirttiğini ifade eden Özel, “Buna tenezzül edenler, tarihin sayfalarında bugün yaptıklarıyla, bundan medet ummalarıyla yer alacaklar. Sizler, bizler de 19 Mart’tan bu yana sürdürdüğümüz darbeye direnenler olarak, demokrasinin safında yer almış olarak tarihte yerimizi alacağız” dedi.

NÖBET TEŞEKKÜRÜ

Herkese akşamda sabaha kadar İstanbul İl Başkanlığı’na nöbet tutarak sahip çıktıkları için teşekkür eden CHP lideri, konuşmasına şöyle devam etti:

“Milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, partimizin üyeleri bu binaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün baba evine sahip çıkmaya, oranın seçilmişlerine sahip çıkmaya devam edecekler. Devam ediyoruz. buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki CHP var, demokrasi bayrağını dalgalandırmaya, darbelere ve darbecilere karşı direnmeye devam ediyoruz.”