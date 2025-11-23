Cem YILDIRIM

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın günlük, haftalık ve aylık harcamasına ilişkin yapılan hesaplamalardan sonra, ekim ayındaki 2 milyar 285 milyon liralık masrafı dakika ve saniye olarak da incelendi. Buna göre, milyonların kuruş hesabı yaparak geçim savaşı verdiği ülkede, saray saniyede 853 lira akıtıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, bir ayda 17 kurumun toplam harcamasını geride bırakırken ekimde, dakikada 51 bin TL, saniyede ise 853 TL harcadı. Vatandaş cephesinde ise borçlar 5.6 trilyon liraya yükseldi. Sarayın 2.3 milyar liraya dayanan bir aylık harcaması aralarında TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sayıştay, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı, İletişim Başkanlığı’nın da bulunduğu toplam 17 kamu kurumunun aylık masrafından fazlasına denk geldi.

BORÇLAR KATLANDI

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Saray sadece ekim ayında 103 bin 419 asgari ücretli ile 137 bin 40 emeklinin maaşı kadar para harcadı. Dakikada 51 bin TL, saniyede 853 TL harcayan bir yönetim halktan kopmuştur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bu yılın ilk 10 ayında 5 milyar 732 milyon TL harcadı. Sadece temmuz ayında 1 milyar 25 milyon lira harcadı” dedi. İktidarın devasa harcamalarına karşın vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borcu, 14 Kasım tarihi itibarıyla, 5.3 trilyon liraya yükselirken, TOKİ ve varlık yönetimi borçları ile birlikte toplam borç 5.65 trilyon liraya ulaştı. Tahsil edilemeyip icraya düşen borç tutarı ise 224 milyar liraya ulaştı.

2025’te açılan icra dosyası sayısı 9.3 milyon, toplam icra dosyası sayısı ise 24 milyon 904 bin adedi buldu. CHP’li Kış, “Bir yanda 5.6 trilyon borçlu millet, 25 milyon icra dosyası… Öte yanda Saray’ın tek ayda 2.3 milyar TL harcadığı bir düzen” ifadesiyle çarpık ekonomik tabloyu eleştirdi.