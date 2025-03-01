Ali Can POLAT

Vatandaş açlıkla mücadele ederken iktidara yakınlığı ile bilinen şirketlerin geçiş garantili projeler aracılığıyla zenginleşmesi sürüyor. Kendisine yakın duranları açta açıkta bırakmayan iktidar, 5’li gözde müteahhitlerden bir holdingi daha geçiş garantili otoyol sahibi yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir Kesimi Şantiyesi’ni ziyaret etti.

Erdoğan’ın ziyaret ettiği şantiyede yapılan yol Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Gaziantep Şehir Hastanesi gibi yapılarla tanınan iktidarın gözde müteahhitlerinden Rönesans Holding’e ait. 45 kilometre uzunluğundaki otoyol projesi kapsamında 8 adet farklı seviyeli kavşak, 7 adet viyadük ve bir köprü inşa ediliyor. Otoyol, Yap İşlet Devret (YİD) modeli ve dört yıl öncesi fiyatlarıyla, yaklaşık 8 milyar TL’ye Rönesans şirketine ihale edildi.

Cumhurbaşkanı İstanbul’da “Bir yere çıkmayan yol” olarak bilinen Sazlıdere Barajı kıyısına dikilen köprü ayaklarıyla viyadükten oluşan yol inşaatını inceledi.

GELİŞMİŞ ÜCRET TOPLAMA

Hisseleri Rönesans Holding’e ait, Nakkaş Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ. bu otoyolun yapımı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 240 milyon Euro kredi de aldı. Yolun kullanım ücreti, geçiş garantisi verilen araç sayısı, araç başına garanti edilen ücret gibi detaylar açıklanmasa da şirketin sitesinde yer alan bilgilerde “En gelişmiş teknolojiye sahip ücret toplama sistemlerinin kullanıldığı Proje’de, araçların gişelerden hızlı geçişi sağlanacak” ifadelerine yer verildi. Bölgeye yapılacak konutlarla müteahhit, yol için araç sıkıntısı çekmeyecek. Bakanlığın sitesinde ise “Yolun trafiğe açılmasıyla TEM Otoyolu’ndaki trafik yükü azalacak. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı’na ulaşım kolaylaşacak” denildi.

2027’de trafiğe açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şantiye ziyaretine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak da eşlik etti. Havadan ve karadan incelemeler yapan Erdoğan, işçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Uraloğlu ziyarete dair fotoğrafları paylaştığı sosyal medya paylaşımında otoyola dair bilgiler verirken “Projemizi 2027’nin ilk çeyreğinde hizmete açacağız” dedi.