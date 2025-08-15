Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldı. Geçişini AKP’nin 24. kuruluş yıl dönümünde duyuran Çerçioğlu, sosyal medyada Özgür Özel’i takipten çıkarıp Erdoğan ve Beştepe hesaplarını takibe aldı. Ancak CHP’li başkanlara yönelik operasyonlara tepki gösterdiği paylaşımları silmemesi dikkat çekti.

AKP’YE GEÇTİ DEMOKRASİ TWEETLERİNİ SİLMEDİ

CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar sonrası kamuoyuyla paylaştığı mesajlarda demokrasinin altını çizen Çerçioğlu’nun söz konusu paylaşımları halen X hesabında duruyor. O paylaşımlardan bazıları şöyle:

“Adanalı vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve yıllardır gayretle kentine hizmet eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Zeydan Karalar’ın tutuklanması kamuoyunun demokrasiye olan güvenine gölge düşürmektedir.Halkın iradesi özgür bırakılmalı, hukuk herkese eşit uygulanmalıdır.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Sn. Abdurrahman Tutdere hakkında başlatılan hukuki süreci takip ediyoruz. Seçimle göreve gelen belediye başkanlarımızla ilgili yürütülen bu sürecin, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini bekliyoruz. Milletimizin iradesine, demokrasimize ve seçilmiş belediye başkanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

TBB ve İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması kabul edilemez! Milletimizin sağduyusu ve desteği ile bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz.

TBB ve İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun 35 yıllık üniversite diplomasının iptal edilmesi kabul edilemez!

Bu günleri de milletimizle birlikte dayanışma içinde aşacağız… Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız.”